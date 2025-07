Alicia Villarreal se declara lista ante posible reclamo de bienes por parte de Cruz Martínez

La cantante mexicana Alicia Villarreal ha dejado claro que está preparada para enfrentar cualquier intento de su aún esposo, Cruz Martínez, de reclamar el 50% de sus bienes como parte del proceso de divorcio que atraviesan.

La pareja, que estuvo casada bajo el régimen de bienes mancomunados, se encuentra en medio de una disputa legal que ha captado la atención del público y los medios.

En declaraciones recientes, Villarreal expresó con firmeza que no está dispuesta a ceder lo que ha construido con años de esfuerzo y trabajo constante.

“Yo he trabajado toda mi vida, ustedes me han visto desde muy jovencita y nada me han regalado”, afirmó la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, subrayando que defenderá su patrimonio ante cualquier intento de apropiación injusta.

Aunque evitó entrar en detalles legales por estar en medio de un proceso judicial, la artista aseguró que está lista para enfrentar cualquier acción que Martínez decida tomar.

Además, reiteró que no se dejará de nadie, incluyendo a figuras como Arturo Carmona y Francisco Cantú, quienes han opinado públicamente sobre su situación.

Villarreal también ha denunciado presuntos actos de violencia familiar y ha solicitado medidas de protección, lo que añade una dimensión más delicada al conflicto.