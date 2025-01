Alejandro Sanz y Grupo Frontera se unen en el lanzamiento de «Hoy no me siento bien»

Tras meses de especulación, Alejandro Sanz y Grupo Frontera han sorprendido al público con su nueva colaboración, ‘Hoy no me siento bien’, un tema lanzado el 24 de enero de 2025.

“Esto no es una canción, es una declaración”, escribió Sanz en Instagram, emocionando a sus seguidores antes del estreno. La colaboración fusiona la lírica introspectiva y poética del cantante español con la energía de la cumbia norteña que ha catapultado a Grupo Frontera al éxito global.

Una reflexión sobre la vulnerabilidad emocional

‘Hoy no me siento bien’ es una exploración sincera y emotiva de los momentos oscuros en la vida, cuando la mente se nubla y el alma pesa. La canción aborda la aceptación de la tristeza como parte del proceso humano. “Mi receta para sentirme mejor”, expresó Sanz, quien en 2023 compartió públicamente haber atravesado un episodio depresivo.

El video musical, dirigido por Greg Ohrel, sitúa a los artistas en una fiesta de barrio, donde eventos desafortunados reflejan la temática de la canción. Con versos como:

“Pero hoy no me siento bien / No quiero hablar con la gente / Sentirse mal también está bien / Porque no hay mal que dure pa’ siempre, y menos tú”, Sanz y Grupo Frontera invitan a normalizar la vulnerabilidad y encontrar esperanza en los momentos difíciles.

Dos potencias musicales se unen

Alejandro Sanz, con más de 30 años de trayectoria, es uno de los artistas más influyentes del pop a nivel internacional. Sus 22 Latin Grammy y 4 Grammy estadounidenses lo consolidan como una leyenda musical.

Por su parte, Grupo Frontera ha redefinido la música regional mexicana desde su aparición en 2022. En 2024, arrasaron con siete nominaciones a los Latin Billboard y ganaron su primer Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Norteña con su disco El Comienzo.

Esta colaboración no solo une generaciones y géneros, sino que también refuerza el poder de la música para conectar emociones humanas universales. Con ‘Hoy no me siento bien’, Sanz y Grupo Frontera invitan al público a reflexionar y abrazar los altibajos de la vida.