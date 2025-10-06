Actriz Kimberly Reyes y cantante urbano Beéle confirman relación sentimental

La actriz y modelo colombiana Kimberly Reyes y el cantante de música urbana Beéle han puesto fin a semanas de rumores al confirmar que mantienen una relación sentimental.

La pareja decidió hacer pública su unión a través de un video compartido en Instagram, donde se les vio muy cariñosos y sonrientes.

«Estamos muy felices y queríamos compartirlo con ustedes», expresó Beéle, mientras Reyes añadió que están viviendo una etapa muy bonita y llena de amor.

Las especulaciones sobre el romance surgieron hace meses, luego de que ambos fueran vistos juntos en varios eventos y viajes. Sin embargo, no habían querido confirmar su vínculo hasta este anuncio oficial.

Kimberly Reyes, conocida por su papel en Sin senos sí hay paraíso, había mantenido su vida sentimental en privado tras separarse de su esposo hace más de un año.

Por su parte, Beéle, intérprete de éxitos como Loco y Mi vida, es una figura destacada en la música urbana.

La confirmación ha generado una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebran a la nueva pareja del espectáculo colombiano.