Entrevista del Presidente Vladimir Putin al Grupo de Medios Rossiya Segodnya

Entrevista al Compañero Vladimir Putin

Presidente de la Federación de Rusia

concedida al Director General

del Grupo de Medios Rossiya Segodnya,

Compañero Dmitri Kiseliov

14 de Marzo del 2024

Periodista Dmitri Kiseliov

Señor Presidente, parece que los estadounidenses hablan de negociaciones y estabilidad estratégica, pero al mismo tiempo manifiestan la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Nuestra postura es que, estamos abiertos a las negociaciones, pero, por otro lado, ya se han agotado los gestos amables. Entonces, ¿no habrá negociaciones?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Nunca nos hemos negado a negociar.

Periodista Dmitri Kiseliov

Entonces, ¿cómo se puede hacer, sin gestos ni compromisos?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Intentaré explicarlo. Nosotros, cuando tuvieron lugar las negociaciones en Turquía, en Estambul, ya he hablado de esto muchas veces, si tengo que repetirlo de nuevo, lo haré; durante las negociaciones con la otra parte llegamos a redactar un grueso Documento, en realidad, un Tratado, un Proyecto de Tratado, tenemos un extracto de ese Tratado, y lo aprobó el Jefe del grupo negociador de la parte ucraniana, el señor Arajamia, él lo firmó, el Documento tiene su firma, lo tenemos aquí en la Administración.

Pero al mismo tiempo se sabe que, según dijo públicamente el propio señor Arajamia, también en una reunión con Periodistas, incluso extranjeros, que el ex-Primer Ministro británico Boris Johnson les había disuadido de firmar y por consiguiente cumplir ese Tratado. Así apareció el tema que usted acaba de mencionar, que es necesario infligir una derrota a Rusia en el campo de batalla.

¿Estamos dispuestos a negociar? Sí, estamos dispuestos a llevar a cabo negociaciones, pero no basadas en ideas ilusorias tras administrarse sustancias sicoactivas, sino basadas en la realidad y lo que sucede en la Vida real. Eso primero.

En segundo lugar, muchas veces nos han prometido de todo: Prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el Este, luego los vimos en nuestras fronteras. También prometieron, sin entrar en la Historia, que el conflicto interno en Ucrania se resolvería de forma pacífica a través de la política.

Como bien recordamos, tres Ministros de Asuntos Exteriores, de Polonia, Alemania y Francia, fueron a Kiev, prometieron que serían garantes de esos Acuerdos; un día después hubo un Golpe de Estado. Prometieron cumplir los Acuerdos de Minks, y luego anunciaron públicamente que ni siquiera estaban pensando en cumplir sus promesas, sino que tomaron una pausa para armar el régimen de Bandera en Ucrania. Nos prometieron muchas cosas, así que las promesas, por sí solas, ya no son suficientes.

Sería ridículo, por nuestra parte, negociar ahora sólo porque se les está acabando la munición. No obstante, estamos dispuestos a mantener una conversación seria y queremos resolver todos los conflictos, especialmente este conflicto, de manera pacífica; pero debemos estar seguros de que no se trata de una pausa que el enemigo quiere aprovechar para rearmarse, sino de una conversación seria con garantías de seguridad para Rusia.

Conocemos las distintas opciones que se están discutiendo. Sabemos con qué nos van a tratar de convencer, de que ha llegado el momento oportuno. Repito una vez más, queremos resolver todas las disputas, incluido este conflicto, por medios pacíficos, y estamos dispuestos a hacerlo, eso es lo que queremos, pero debe ser una conversación seria con garantías de seguridad también para la parte contraria. En este caso lo que nos interesa, ante todo, es la seguridad de Rusia, partimos de esa base.

Periodista Dmitri Kiseliov

¿Qué le ha pasado a Macron? ¿Ha perdido la cabeza? ¿Quiere enviar tropas francesas a combatir contra nuestro Ejército? Parece un gallo de pelea galo. Ha asustado a todos los europeos. ¿Cómo hay que reaccionar a eso?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Los militares de los Países Occidentales están presentes en Ucrania desde hace mucho tiempo, incluso antes del Golpe de Estado, después del Golpe de Estado su número incluso se ha multiplicado; actualmente están presentes como asesores y mercenarios extranjeros, y sufren bajas.

Sin embargo, si hablamos de contingentes militares oficiales de Países extranjeros, estoy seguro de que esto no cambiaría la situación en el campo de batalla. Eso es lo más importante. Al igual que el suministro de armas tampoco cambia nada.

Además, esto podría acarrear graves consecuencias geopolíticas, porque digamos que las tropas polacas entraran en el territorio de Ucrania para, como suena, defender la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, u otras, con el fin de liberar contingentes militares ucranianos para que participen en operaciones de combate en la línea de contacto, creo que esas tropas polacas nunca saldrían de allí. Esa es mi opinión.

Los polacos están deseando conseguir esos territorios que consideran históricamente suyos, que les habían sido arrebatados por el Padre de las Naciones, Iósif Stalin, y entregados a Ucrania. Quieren esos territorios de vuelta, por supuesto, y si las unidades oficiales polacas entran allí es poco probable que se vayan.

Pero, entonces, otros Países que perdieron parte de sus territorios como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial podrían seguir su ejemplo, y creo que Ucrania afrontaría graves consecuencias geopolíticas, incluso desde el punto de vista de la preservación de su condición de Estado en su forma actual.

Periodista Dmitri Kiseliov

Todas estas acciones de Alemania con Taurus, el Canciller alemán Olaf Scholz dice que ellos no suministran esos misiles, hay fuerzas que insisten en suministrar Taurus a Ucrania; los británicos se adelantan con su iniciativa, digamos, a transitar por Inglaterra, están dispuestos a enviarlos, el objetivo es el puente de Crimea.

Los Generales alemanes ya están planeando operaciones allí, como hemos oído, no solo en el puente de Crimea, sino también en bases militares, como dicen, en lo más profundo del territorio ruso; algunos ya están diciendo que estos misiles podrían alcanzar el Kremlin. ¿No estarán exagerando con tales sueños?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Están fantaseando y se animan a sí mismos, en primer lugar; en segundo lugar, intentan intimidarnos.

En cuanto a la República Federal de Alemania, tienen problemas constitucionales allí. Ellos dicen correctamente, si estos Taurus impactan contra aquella parte del puente de Crimea, que por supuesto, incluso según sus conceptos es parte del territorio ruso, esto es una violación de la Constitución de la República Federal de Alemania. El hecho es que la oposición en Alemania es aún más agresiva, veremos en qué se ponen de acuerdo, lo estamos siguiendo de cerca.

Utilizan estos misiles británicos y estadounidenses, pero esto no cambia la situación en el campo de batalla. Sí, es obvio que nos están perjudicando, pero, en esencia, esto no cambia el curso de las hostilidades y las consecuencias que inevitablemente conlleva para el bando contrario.

Ahora estamos observando lo que pasa en Alemania, tanto nuestros Canales como los Canales extranjeros y los Canales alemanes muestran cuánto de su equipamiento está defectuoso, cuánto necesita mejoras, modernización, etc. Déjenles trabajar en ello. Como bien ha dicho usted, hay algunas cosas en las que deberían pensar. Los que sean sabios reflexionarán sobre ello.

Periodista Dmitri Kiseliov

Acerca de los nuevos miembros de la OTAN, Finlandia y Suecia, ¿a cambio de qué? El Ministro sueco de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, de repente dijo a los turcos, que Suecia está en contra de las bases de la OTAN en territorio sueco. ¿No se dieron cuenta a qué se habían unido? ¿Qué les ha pasado?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Esto debería preguntárselo a ellos. Yo no lo sé. Teníamos unas relaciones bastante buenas, relaciones estables con estos Países. Creo que se beneficiaban más de su neutralidad, porque aporta ciertas ventajas, al menos como plataforma de negociación para reducir las tensiones en Europa.

Teníamos una relaciones perfectas con Finlandia, ideales, no teníamos ninguna reivindicación mutua, sobre todo territorial, por no hablar de otros ámbitos; ni siquiera teníamos tropas, retiramos todas las tropas de allí, de la frontera ruso-finlandesa.

¿Por qué lo hicieron? En mi opinión, por razones puramente políticas; probablemente querían ser miembros del Club Occidental, estar bajo algún tipo de paraguas. ¿Para qué lo necesitan? Francamente no lo entiendo. Es un paso absolutamente insensato, desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales; sin embargo, la decisión es suya, eso es lo que decidieron. No teníamos tropas allí, ahora las tendremos. No teníamos sistemas de defensa allí, ahora las tendremos.

¿Para qué lo hicieron? Nuestras relaciones económicas eran muy buenas, usaban nuestro mercado, les comprábamos mucho. ¿Qué hay de malo en ello? Pero ahora la situación va a cambiar con sus muchos bienes que en otros mercados realmente no hacen falta, mientras que los nuestros están siendo desabastecidos. No lo entiendo.

Periodista Dmitri Kiseliov

Mientras tanto, en Estados Unidos la carrera de las Elecciones Presidenciales está en pleno apogeo, no es sin usted, que está invisiblemente implicado en ella, ya que cada uno de los candidatos de los Partidos, Republicano y Demócrata, lo menciona a usted en sus discursos y argumentos.

Parece que usted está siempre en las páginas de los periódicos y en los titulares de los telediarios, que usted es un argumento más en la Campaña Electoral de todos, y es quien “echa leña al fuego”.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

¿Cómo?

Periodista Dmitri Kiseliov

Diciendo que uno de los candidatos es preferible para nosotros; no obstante, si un Presidente extranjero dice que uno de los candidatos de otro País es preferible, eso es una interferencia electoral clásica. ¿Hasta qué punto se interfiere de este modo en las Elecciones estadounidenses diciendo que Biden es preferible para nosotros? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Es troleo, o qué es?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

No. ¿Sabe? Le diré una cosa que mostrará que nada cambia en mis preferencias sobre ello. Eso es lo primero. Lo segundo es, que no interferimos de ninguna manera en ningunas Elecciones, y como he dicho en numerosas ocasiones: Trabajaremos con cualquier Líder en el que confíe el Pueblo estadounidense, el votante estadounidense.

Pero es curioso, en su último año como Presidente, el señor Trump, hoy candidato presidencial, me reprochó que yo simpatizara con Biden.

Eso fue hace más de 4 años, eso es lo que me dijo en una de las conversaciones: “Tú quieres que gane “Joe durmiente”. Perdón, lo digo tal como me lo dijo él, és una cita, eso es lo que me dijo cuando aún era Presidente, y luego, para mi sorpresa, lo empezaron a acosar porque supuestamente apoyamos su candidatura. Bueno, eso es una locura.

En cuanto a la situación electoral actual, cada vez se vuelve menos civilizada. No quisiera hacer ningún comentario al respecto, pero, y esto es absolutamente seguro, creo que es obvio para todos, el sistema político estadounidense no puede pretender ser democrático en todos los sentidos de la palabra.

Periodista Dmitri Kiseliov

En realidad, para ser honesto, para mí personalmente, su preferencia por Biden me parece bastante extraña, y es que en el año 2011, Biden vino a Moscú y lo intentó convencer de que no se presentara a la Presidencia. ¿Recuerda esa historia? La contó entonces, reuniéndose con la oposición rusa en (…).

Garry Kasparov escribió sobre ello, que Biden contó esta historia, que vino a la Casa Blanca rusa a ver al Primer Ministro Putin y lo intentó convencer de todas las maneras posibles, de que no se presentara a la Presidencia, porque, de lo contrario, organizaría aquí una Primavera Árabe. Así que, Biden no le tenía mucho aprecio por aquel entonces. Tiene usted un duelo histórico con él, ¿o simplemente usted de alguna manera?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Para ser honesto, realmente no le presté mucha atención.

Periodista Dmitri Kiseliov

¿Ni siquiera le prestó atención? No hay ningún duelo? Así que fue serio para él, pero no para usted.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Bueno, eso es una señal de interferencia.

Periodista Dmitri Kiseliov

Esto es interferencia explícita al 100%…

Palabras del Presidente Vladimir Putin

En nuestros procesos políticos, procesos políticos internos, y ya hemos dicho muchas veces, yo he dicho muchas veces que no permitiremos que nadie lo haga.

Periodista Dmitri Kiseliov

Bueno, si nos alejamos de la interferencia electoral, de las batallas, en realidad la escaldada continúa, y la impresión que da es que ambas superpotencias, Rusia y Estados Unidos, están jugando a lo que en Estados Unidos se llama “juego de la gallina”, cuando los pollitos van corriendo y saltan uno sobre otros. Y allá es un juego en el que los participantes conducen un vehículo en dirección al del contrario y el primero que se desvía, pierde. Parece que nadie se va a desviar primero, entonces es inminente un choque.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Estados Unidos ha anunciado que no va a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en territorio ruso: ¡Son intervencionistas! Así es como lo interpretaremos, aunque aparezcan en territorio ucraniano. Y ellos lo entienden.

Ya dije que Biden es un hombre de la escuela política tradicional, y esto se confirma.

Aparte de Biden hay suficientes especialistas en el ámbito de las relaciones ruso-estadounidenses, y la moderación estratégica, así que no creo que todo se haga tan directamente, pero estamos preparados para ello. Lo he dicho muchas veces, para nosotros es una cuestión de Vida o Muerte, y para ellos es una cuestión de mejorar su posición táctica en el Mundo en general, y en Europa en particular: Preservar su estatus, su estatus entre sus aliados; eso también es importante, pero no tanto como para nosotros.

Periodista Dmitri Kiseliov

Es interesante, usted ha dicho que estamos preparados para ello. El filósofo Alexander Duguin, Experto en Geopolítica, llama directa y prácticamente a prepararse para la Guerra Nuclear, y cuanto mejor preparados estemos para ella, menor será la probabilidad de que se produzca, dice Alexander Duguin.

¿Cómo podemos estar preparados? ¿Estamos realmente preparados para una guerra nuclear?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Desde el punto de vista técnico-militar, por supuesto, estamos preparados. Los tenemos constantemente en alerta. Eso primero. Y lo segundo, y esto también lo reconocen todos, es que nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. En realidad, las tríadas de este tipo las tenemos solo nosotros y los estadounidenses, y hemos avanzado mucho más en ello.

Periodista Dmitri Kiseliov

Bueno, tal vez, para ser más convincentes, podríamos llevar a cabo ensayos nucleares en algún momento; al fin y al cabo, no tenemos restricciones internacionales al respecto.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Existe un Tratado que prohíbe este tipo de ensayos, pero desgraciadamente, Estados Unidos no ha ratificado este Tratado; por lo tanto, para mantener la paridad, retiramos esta ratificación. Al no haber sido ratificado por Estados Unidos, el Tratado no ha entrado definitivamente en vigor, porque no cuenta con el número de ratificaciones necesarias.

A pesar de ello estamos cumpliendo estos Acuerdos, pero sabemos que Estados Unidos está considerando la posibilidad de realizar tales pruebas. ¿A qué se debe esto? La razón es que cuando aparecen nuevos proyectiles, algunos Expertos creen que no es suficiente con probarlos en algún ordenador, sino que también hay que probarlos de verdad.

Este es el tipo de ideas que hay en ciertos círculos estadounidenses, estamos al corriente de ello y estamos observando. Si llevan a cabo tales ensayos, no descarto esta opción. No es necesario, vamos a ver si lo necesitamos, o no. Tendremos que pensarlo, pero no descarto que podamos hacer lo mismo.

Periodista Dmitri Kiseliov

¿Estamos técnicamente preparados?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Siempre estamos preparados. Quiero que esto quede claro. No son armas convencionales, sino una rama de las Fuerzas Armadas que está en constante preparación para el combate.

Periodista Dmitri Kiseliov

Señor Presidente, pero en los momentos difíciles del año pasado en el frente, en torno a Járkov o Jerson, ¿se le pasó por la cabeza usar armas nucleares tácticas?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

¿Para qué? A pesar de que, por sugerencia de los entonces Comandantes de este grupo decidimos retirar las tropas de Jerson, eso no significa que nos iba mal en el frente, no tuvo nada que ver con eso; simplemente se hizo para no causar bajas innecesarias entre el Personal. Eso fue todo.

Esa fue la razón más importante, porque en las condiciones de combate, cuando era imposible abastecer totalmente al grupo ubicado en la orilla derecha, habríamos sufrido bajas innecesarias entre el Personal. Ese fue el motivo por el que se decidió el traslado a la orilla izquierda.

Lo correcto de esta decisión se confirmó por lo que el Mando ucraniano intentó hacer en ciertas partes de la orilla izquierda. Por ejemplo, en el Pueblo de Krinkí, enviaron a su propia gente a esa picadora de carne, y ya está; al fin andaban descalzos por ahí, en el sentido estricto de la palabra, literalmente. Trataron de enviar allí munición en lanchas rápidas, o con drones. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una matanza, simplemente los enviaron a una masacre.

Periodista Dmitri Kiseliov

Pero es hora de reconocer que usted desempeña un papel clave, no sólo en Rusia, sino también en el Mundo, porque miles de millones de personas depositan en usted su esperanza en la Justicia Internacional, la defensa de la Dignidad Humana y la protección de los Valores Tradicionales. ¿Qué se siente al tener esta gran responsabilidad?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Sinceramente no la siento en absoluto, simplemente trabajo por el interés de Rusia, por el interés de nuestro Pueblo. Entiendo de qué está hablando y estoy dispuesto a comentarlo, pero no me siento como alguien que decida el destino del Mundo. Créame, ni de lejos. Simplemente cumplo con mi Deber ante Rusia y ante nuestro Pueblo, que considera a Rusia su Patria.

En lo que respecta a otros Países, el trato que recibimos en todo el Mundo está muy relacionado con esto. Es interesante, es un fenómeno, eso está claro, sobre lo que me gustaría llamar la atención, y en esto tiene usted toda la razón: Mucha gente en el Mundo se fija en nosotros, en lo que está pasando en nuestro País, en nuestra lucha por nuestros intereses.

Eso es lo que creo que es importante, no porque seamos formalmente miembros del BRICS, o tengamos relaciones tradicionales con África; eso también es importante, es importante, pero la cuestión, en mi opinión, es otra.

Durante siglos, durante 500 años estas élites de los Países del llamado “Mil Millones de Oro”, prácticamente para citar unas otras Naciones, destrozaron a los miserables Pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los Países de Asia. Claro que nadie lo ha olvidado. Tengo la sensación de que no se trata de los Dirigentes de estos Países, aunque es muy importante, sino los Ciudadanos de estos Países sienten con el corazón lo que está ocurriendo, relacionan nuestra lucha por nuestra Independencia y verdadera Soberanía con sus aspiraciones a su propia Soberanía y Desarrollo independiente.

Esto se agrava por el hecho de que el deseo de congelar el estado actual, el injusto estado de las cosas en los asuntos internacionales, es muy fuerte en las élites occidentales; están acostumbradas de llenarse el estómago de carne humana y los bolsillos de dinero desde hace siglos. Pero deben darse cuenta de que el “baile de vampiros” se está acabando.

Periodista Dmitri Kiseliov

Gracias, Señor Presidente, su confianza nos llena de energía. Le deseo mucho éxito en su noble labor. Gracias.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Gracias a usted.