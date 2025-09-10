Puerto de Corinto recibe más de 2 mil vehículos nuevos en una semana

Más de 2 mil vehículos nuevos llegaron al país en la última semana en el Puerto de Corinto, Chinandega, así lo dieron a conocer este miércoles autoridades de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).

Puerto de Corinto recibe 2.065 vehículos nuevos

El gerente general de la EPN, Carlos Aburto, detalló que en esa terminal marítima arribó un buque con 2 mil 65 vehículos nuevos, procedentes de Argentina, Brasil, India y China, en la semana del primero al 7 de septiembre.

Agregó que en ese periodo los puertos comerciales del país recibieron 15 buques internacionales con una carga de 110 mil 634 toneladas métricas. En Puerto Corinto se atendieron 12 buques con mil 263 contenedores y una carga de 14 mil 377 toneladas métricas.

Indicó que en esa terminal marítima se importaron 642 contenedores con materiales escolares, productos químicos y llantas, provenientes de India, Estados Unidos y Japón.

Igualmente, se exportaron 621 contenedores con fécula de yuca, langosta y carne de res con destino a México, China y Japón.

Asimismo, en Puerto Corinto se importaron 45 mil 967 toneladas métricas de maíz amarillo y harina de soya, 13 mil 435 toneladas métricas de urea y 3 mil 740 toneladas métricas de fertilizantes

Mientras en el Puerto Arlen Siu, se importaron 312 toneladas métricas de repuestos para mina, abarrotes y mercadería general y se exportaron 595 toneladas métricas de carne de res, menaje de casa y bebidas carbonatadas.

