Irex te trae innovadores productos para lavar mejor la ropa y los utensilios del hogar

Este sábado la marca de IREX, lanzó la innovadora variedad de productos para el hogar: detergente líquido, suavizante de ropa y lavaplatos líquido.

Glenda Quedo, gerente de Ventas del Grupo IREX, detalló que el detergente líquido IREX, con fragancia floral en las presentaciones de 3 mil ML para cuarenta lavadas, y 5 mil ML para 66 lavadas.

Detergente líquido IREX, limpia y remueve cualquier tipo de suciedad, elimina manchas o grasas, protege el tejido de la ropa y la deja con un agradable aroma floral.

IREX, también te facilita la vida, con el suavizante líquido en la presentación de 300 ML, con aromas frescos de vainilla y manzana verde, para que la ropa quede suave y no necesites planchar.

Y para esos platos y pailas grasosas, IREX, te ofrece lavaplatos líquido, con acción inmediata para dejar la cocina y tus trates limpios y como nuevos.

Esta variedad de productos que oferta el Grupo IREX, están a tu disposición en mercados, supermercados y donde vos, haces tus compras para el hogar.