Gobierno convoca primera sesión de la Comisión del Salario Mínimo 2026

Este viernes 13 de febrero se realizará la primera sesión de la Comisión Nacional del Salario Mínimo del año 2026, en la que participarán representantes de los empleadores y representantes de Instituciones del Gobierno con el propósito de definir el salario mínimo que regirá a partir de marzo de 2026.

La sesión estará dirigida por el Ministerio del Trabajo y se realizará en el auditorio “Hermandad Sindical-Profesora Antonia del Carmen Vílchez” en la sede central de ANDEN a las 9 de la mañana.

Está actividad forma parte de los esfuerzos del Gobierno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo para garantizar y restituir el derecho de las trabajador@s a un salario digno que permita el progreso y el bienestar de las familias.