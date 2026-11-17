Nicaragua avanza cosecha de 1.2 millones de quintales de maíz blanco
El Ministerio Agropecuario (MAG) informó que, al mes de octubre de 2026, el país registró un avance en la cosecha de maíz blanco de 1.2 millones de quintales a nivel nacional, cifra que representa el 28 por ciento del área prevista a cosechar durante la época de primera del ciclo productivo 2026/2027.
Este importante rendimiento productivo reafirma el papel estratégico del maíz en Nicaragua, donde su cultivo se desarrolla en tres épocas del año —primera, postrera y apante— en diversas zonas agrícolas de todo el territorio nacional, lo que permite garantizar una oferta permanente y estable del grano en los mercados locales.
Además de ser un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y la gastronomía nicaragüense al constituir la base de múltiples alimentos tradicionales en la mesa diaria de las familias, la alta demanda del maíz representa una valiosa fuente de ingresos que dinamiza y fortalece la economía de los productores del campo.