El Ministerio Agropecuario (MAG) informó que, al mes de octubre de 2026, el país registró un avance en la cosecha de maíz blanco de 1.2 millones de quintales a nivel nacional, cifra que representa el 28 por ciento del área prevista a cosechar durante la época de primera del ciclo productivo 2026/2027.

Este importante rendimiento productivo reafirma el papel estratégico del maíz en Nicaragua, donde su cultivo se desarrolla en tres épocas del año —primera, postrera y apante— en diversas zonas agrícolas de todo el territorio nacional, lo que permite garantizar una oferta permanente y estable del grano en los mercados locales.

Además de ser un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y la gastronomía nicaragüense al constituir la base de múltiples alimentos tradicionales en la mesa diaria de las familias, la alta demanda del maíz representa una valiosa fuente de ingresos que dinamiza y fortalece la economía de los productores del campo.

