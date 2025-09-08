Exportaciones forestales generan más de 7.6 millones de dólares en Nicaragua

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, durante el año 2025, se han emitido 134 permisos para exportaciones forestales, lo que ha generado un aporte económico al país de más de 7 millones 600 mil dólares.

Exportaciones forestales en 2025: 7,6 millones para el país

Los permisos incluyen 118 constancias para la exportación de madera en rollo y procesada, totalizando más de 6.8 mil metros cúbicos.

Además, se autorizaron 13 constancias de muebles y 16 de productos no maderables, como resina.

La principal especie exportada es la Teca, proveniente de plantaciones, y el Pino, de bosque natural.

Los productos tienen como destino mercados de El Salvador, La India, Estados Unidos, China, Panamá, Honduras, Costa Rica y Vietnam.

MARENA también señaló que se han renovado 90 permisos de operación a industrias forestales para garantizar un abastecimiento legal y sostenible de madera a nivel nacional.

