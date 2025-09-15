type here...
Emprendedores nicaragüenses generan más de 4 millones de córdobas en Ferias Nacionales

Por Jhonny Martínez
Más de 1,850 emprendedores de todo el país participaron en más de 130 ferias, festivales y mercaditos campesinos que se llevaron a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre.

El objetivo de estas actividades fue impulsar el crecimiento de la economía local y mostrar la diversidad cultural de Nicaragua.

En estos espacios de comercio, se ofertaron productos como artesanías, huipiles típicos, calzado, artículos sublimados, lácteos, medicina natural y gastronomía tradicional.

Se estima que los ingresos generados durante la jornada superan los 4 millones 300 mil córdobas, contribuyendo al desarrollo de las familias emprendedoras nicaragüenses.

