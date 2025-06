Curvas Plus Size vistiendo por 10 años con pasión a las mujeres de tallas grandes

En un pequeño espacio dentro de la casa de sus padres , Blanca González, de profesión Administradora de Empresa, inició hace 10 años Curvas Plus Size, la primera tienda de talla grande, ubicada de donde fue La Vicky 3 cuadras al lago, en Managua.

Su emprendimiento inició con más de mil 500 dólares de su liquidación tras ser despedida, y lo que parecía un revés profesional, se transformó en el punto de partida para una historia de esfuerzo, coraje y visión empresarial.

Hoy, diez años después, Curvas Plus Size celebra una década de abrir sus puertas, siendo mucho más que una tienda, es un símbolo de empoderamiento para miles de mujeres que por años no encontraban ropa moderna, cómoda y con estilo en sus tallas, comentó muy orgullosa de tienda González.

«Había una gran necesidad, yo misma sabía lo difícil que era vestirse bien siendo talla grande, me aventuré sin experiencia en comercio, enfrente múltiples retos pero la pasión pudo más, me he capacitó constantemente, tomó diplomados, construyó redes de contactos y con el apoyo de mi familia sigo transformando mis sueños en un referente nacional, agregó la propietaria de Curvas Plus Size.

Actualmente tienda ha vivido siete remodelaciones, reflejo de su crecimiento continuo, desde sus inicios ha revolucionado el concepto de la moda pues ser talla grande no te limit, La belleza no tiene tallas, recordó a Blanca a los oyentes de Tu Nueva Radio Ya.

Curvas Plus Size ofrece hoy líneas completas de ropa casual, básicos, ropa interior, y desde hace dos años, una línea exclusiva de zapatos importados de Brasil, disponibles hasta la talla 13 americana.

A partir de este 1 de julio celebrarán por todo lo alto su decimo aniversario de estar atendiendo en el país con promociones especiales y opciones de pago con tarjetas de crédito de la banca nacional.

Al finalizar Blanca González aconsejo a otros emprendedores nunca rendirse y creer en su visión, aunque el camino sea incierto.

Curvas Plus Size vistiendo por 10 años con pasión a las mujeres de tallas grandes pic.twitter.com/Qb4INp0BTc — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 19, 2025