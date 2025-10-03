Curvas Plus Size lanza feria de «zapatos curvas» para una navidad con estilo y tallas para todas

Se acabó buscar el calzado perfecto pues Curvas Plus Size celebra la Navidad con su gran feria de zapatos permanente, ofreciendo tenis, sandalias y zapatos ejecutivos con precios desde 795 córdobas y la mejor calidad en tres marcas reconocidas.

Además hay descuentos especiales por cantidad, por ejemplo si compran 2 pares reciben descuentos del 5 por ciento, en 3 pares el 10 por ciento y así sucesivamente, informó Blanca González, Propietaria de Curvas Plus Size.

Contó que la feria está diseñada para que todas las mujeres encuentren su talla perfecta, combinando estilos, marcas y comodidad.

La tienda, que cuenta con 10 años de experiencia en moda plus size y tallas hasta 5XL, promete novedades quincenales en la Feria de “Zapatos Curvas” que se extenderá hasta diciembre.

González invitó a seguir sus redes sociales “Curvas Plus Size” para conocer las últimas incorporaciones y aprovechar esta oportunidad de lucir hermosa y cómoda para las fiestas que se aproximan por fin de año.

Curvas Plus Sizde está ubicada a de donde fue La Vicky 3cuadras del Lago.