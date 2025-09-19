Claro Nicaragua líder en reputación corporativa

17 de septiembre de 2025 / Claro Nicaragua es reconocida como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones con mejor reputación corporativa en el país, según el ranking publicado por Revista Summa, medio especializado en negocios y economía con gran trayectoria en Centroamérica y República Dominicana. Esta distinción refleja el posicionamiento de la compañía en el ámbito de las telecomunicaciones, al igual que como una de las marcas más reconocidas y valoradas a nivel nacional.

El estudio presentado por Summa analiza a compañías de diversos sectores que lograron consolidarse en el mercado, gracias a su impacto económico, capacidad de innovación, relaciones con sus públicos y estrategias de sostenibilidad. La edición de septiembre de 2025 reunió a empresas que marcan la pauta en países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, convirtiéndose en un referente, para el mundo empresarial de la región.

De acuerdo con la publicación, la reputación corporativa es uno de los activos más importantes de una organización, pues se construye a partir de la percepción de clientes, consumidores, proveedores, aliados estratégicos y la sociedad en general. Estas valoraciones influyen de manera directa en la confianza, la preferencia y la fidelidad hacia una marca. En ese sentido, Claro Nicaragua se destaca gracias a la calidad de sus servicios, su liderazgo en el mercado y una gestión empresarial que apuesta por la transparencia y el compromiso con sus distintos grupos de interés.

Sobre este reconocimiento, Gilda Tinoco, Gerente Regional de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Claro Centroamérica, señaló: “Ser reconocidos como líderes en reputación corporativa por la Revista Summa, es un orgullo que compartimos con cada nicaragüense. De hecho, Claro es líder en Nicaragua en servicios móviles y fijos, consolidándose como una de las redes más fuertes y confiables del país. También destacamos en innovación, entretenimiento y en acciones concretas de responsabilidad social que fortalecen el desarrollo de nuestro país. En Nicaragua lo tenemos Claro”.

Con este logro, Claro se consolida entre las marcas con mayor prestigio en Nicaragua y la región, al continuar brindando un servicio confiable, innovador y de alta calidad. Asimismo, la compañía continuará impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo social y el bienestar de las comunidades, con una visión integral que combina liderazgo empresarial y responsabilidad con la sociedad.

Acerca de América Móvil

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 23 países de América y Europa. Al cierre de junio de 2025, la compañía contaba con 404 millones de accesos, de los cuales 137 millones eran clientes de postpago y 78 millones UGIs de línea fija. Conozca más en www.americamovil.com