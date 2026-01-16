Cargill entra a lista Fortune 2025 por impacto sostenible

La empresa Cargill fue incluida en la lista “Change the World 2025” de la revista Fortune, un reconocimiento internacional que destaca a compañías que generan impacto social y ambiental real desde su modelo de negocio. El anuncio se hizo público el día de ayer y coloca a la transnacional en el centro de la innovación sostenible global.

Cargill entra a la lista Fortune 2025 por su impacto social y ambiental

Cargill sobresalió por su apuesta en la bioeconomía circular, una forma de producir donde los residuos agrícolas y alimentarios dejan de ser basura y se convierten en energía renovable, materiales bajos en carbono y productos que regresan al ciclo productivo.

En países centroamericanos, incluyendo Nicaragua, la compañía impulsa proyectos donde los residuos del pollo se transforman en materia prima para la nutrición animal, reduciendo desperdicios y fortaleciendo cadenas más sostenibles. Además, montó parques solares en sus plantas de Honduras, Nicaragua y Colombia, reduciendo la huella de carbono y volviéndose más eficiente en energía.

Más de 1,600 productores centroamericanos mejoraron sus prácticas agrícolas y ganaderas gracias a capacitaciones técnicas y tecnologías que cuidan el suelo, el agua y promueven el uso de biodigestores. Así, con cada parcela, el sector agrícola se vuelve más resiliente, aprovechando hasta los desechos orgánicos para generar alimentos.

Cargill destaca en Fortune 2025 por innovar en sostenibilidad

La inclusión de Cargill en la lista de Fortune reafirma su papel como pionera en soluciones regenerativas y en la descarbonización de toda su cadena de valor. La empresa, con más de 160 años de historia y 10 mil colaboradores solo en Centroamérica, demuestra que la sostenibilidad puede ser negocio y futuro al mismo tiempo.

Con este reconocimiento, Cargill pone a Nicaragua y la región en el mapa mundial de la innovación agroindustrial, mostrando cómo la economía circular puede generar beneficios para la gente, el planeta y los negocios.