Yalí: Vuelco de camioneta deja 2 muertos y 7 lesionados en Jinotega

El joven Marlon Torres, de 20 años, y el niño Carlos Alberto Osorio, de 9, murieron de forma inmediata al volcarse la camioneta en que viajaban la mañana de este lunes.

Tragedia vial en Las Viejitas, Jinotega

El accidente sucedió en el sector de Las Viejitas, entre San Sebastián de Yalí y San Rafael del Norte, en el departamento de Jinotega, donde otras siete personas resultaron lesionadas.

Los informes detallan que las nueve personas viajaban en la camioneta marca Toyota color rojo con placas de Estelí 06-073 con rumbo a San Sebastián de Yalí.

Vuelco de camioneta en hondonada de Jinotega

La camioneta era manejada desde Condega, Estelí por Carlos Alberto Hoyes Rivera, quien resultó con múltiples golpes, luego de perder el control, salirse de la vía en una curva y volcarse en una hondonada.

Otros lesionados son Dayansi Chavarría Hoyes, oriunda de Ayapal; Rosa Chavarría Rodríguez, de 19 años, Sandra Dávila, de 28 y Diego Misael Hoyes Chavarría, de 3 años, originarios de Condega.

Tragedia vial: Camioneta roja volcada en hondonada

También resultaron afectados Lean Hoyes Chavarría, de 4 años, y Jeksel Rizo Landero, quienes junto a los otros heridos fueron trasladados hacia el centro de salud Nelson Rodríguez, del municipio Yalí.

Agentes policiales se presentaron al sitio para iniciar las investigaciones sobre las causas del fatal accidente.