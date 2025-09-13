type here...
Violento ataque termina con un hombre muerto por disparo y otro herido en Jinotega

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

El ciudadano Ángel Morales falleció tras ser baleado en la espalda a manos de Manuel García, en la comarca Wamblan del municipio de Wiwilí en el departamento de Jinotega, la noche de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que Manuel disparó contra Ángel, luego que éste último atacara con cuchillo en el cuello de puro gusto y sin mediar palabras a su hermano Marlon Olivera García de 28 años.

“Marlon estaba escampando la lluvia cerca del cuadro de béisbol, cuando ese hombre Ángel cuchillo en mano se le tiró encima y lo hirió, luego de atacarlo trato de huir a caballo y en ese instante le dispararon”, dijo un testigo ocular del hecho.

De inmediato los dos heridos, Marlon y Ángel fueron trasladados al centro de salud de Wiwilí, donde el segundo se rindió a la muerte.

Las autoridades policiales al ser alertadas del crimen se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles y tratar de dar con el paradero de Manuel García.

