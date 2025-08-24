type here...
Una semana después perece en el hospital capitalino motociclista que impacto contra un camión

Por Marjourie Robleto
El ciudadano José Luis Matamoros de 25 años de edad, se rindió a la muerte la noche de este sábado, debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió al estrellarse en su motocicleta contra la parte trasera de un camión.

El accidente de tránsito se registró el fin de semana pasado, en el tramo de carretera Las Mojarras-Los Zarzales en el municipio de San Francisco Libre, Managua.

Yerlin Juárez Matamoros, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que su hermano José Luis, regresaba en moto de comprarle una leche a su hijo, y al circular por una curva se estrelló contra el camión que estaba aparcado, sin ningún tipo de señalización.

El cuerpo del infortunado motociclista fue trasladado por sus familiares a la comarca Las Mojarras, donde será velado y posteriormente, le darán el último adiós.

En tanto, agentes policiales investigan más a fondo el caso, y al supuesto dueño del camión identificado como Javier García conocido como “El Rico”.

