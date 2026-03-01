Falta de señalización causa muerte de camionero en Matiguás

El camionero José Elías Gutiérrez, de 48 años, murió la noche del sábado al chocar contra un furgón, en el kilómetro 181 de la carretera Matiguás – Río Blanco, en el departamento de Matagalpa.

Las investigaciones detallan que José Elías conducía el camión ganadero placa M 325-542 cuando chocó contra el cabezal matrícula CH 27-398 estacionado en la vía, por desperfectos mecánicos.

Lugareños precisaron que el furgonero no puso ninguna señal preventiva en la vía, lo que provocó que el camionero chocara violentamente.

Autoridades policiales detuvieron al furgonero Róger Bravo, de 60 años, para determinar su grado de responsabilidad en esta tragedia vial.