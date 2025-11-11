Tu Nueva Radio YA y artistas dan emotiva serenata al Comandante Daniel Ortega en su cumpleaños 80

Desde anoche y parte de esta madrugada, desde los estudios de Tu Nueva Radio Ya, la radio del pueblo, le dedicamos una serenata al Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra, en ocasión de su cumpleaños número 80.

El lema de la serenata fue: TodosSomosDaniel80ymás, como expresión de unidad, esperanza y compromiso de todas las victorias de Nicaragua.

En la serenata participaron los grupos Skpados, los Clarineros, el mariachi Garibaldi y el cantautor Diego Aguirre.

Las líneas telefónicas de la Súper Líder del Dial, el WhatsApp 8711-0456 y nuestra red social TIKTOK, se saturaron de llamadas y mensajes, respectivamente, felicitando al máximo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Las familias agradecieron al Comandante Daniel por trabajar a favor del bienestar del pueblo, llevando salud y educación gratuita hasta el último rincón del país, así como por garantizar la seguridad y paz de las familias nicaragüenses.

Igualmente, se sumaron a las felicitaciones el padre Antonio Castro, llamado cariñosamente, Toñito Castro, el cantante pinolero Anthony Mathew, entre otros.

Tu Nueva Radio Ya agradece a la compañera Ernestina Navarro por apoyarnos en la realización de esta serenata.

Para la serenata al Copresidente Daniel Ortega Saavedra, contamos con la colaboración del CDI Eduardo Contreras, que se lucieron con un gran y riquísimo pastel.

Asimismo contamos con la colaboración de Decoraciones Peyton, quienes se encargaron de arreglar nuestra cabina de transmisión para que nuestros artistas se lucieran con esta alegre serenata para el máximo líder.

El Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra, nació un 11 de noviembre del año 1945, en el municipio de la Libertad, departamento de Chontales.