El Tren del Norte como visitante ante León, inaugurarán la liga profesional el 4 de noviembre

La Liga Profesional de Béisbol será inaugurada el 4 de noviembre con el juego entre los vigentes campeones, los Leones de León contra el Tren del Norte, a las seis de la tarde en el Estadio Rigoberto López Pérez.

Los Indios del Bóer debutarán en la Profesional contra el Tren del Norte, en Estelí, el cinco de noviembre, a la seis de la tarde, y en transmisión galáctica de Tu Nueva Radio Ya.

Según dio a conocer la Liga, la primera ronda del torneo será de 32 juegos; a la segunda ronda avanzan los cuatro primeros lugares y uno se va eliminado.

En la segunda ronda se jugarán 12 partidos y los dos primeros lugares clasifican a la final.

La Liga Profesional tiene previsto culminar el sábado 17 de enero y el ganador representará a Nicaragua en la Serie de las Américas.