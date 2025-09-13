Tragedia en Madriz: niño se ahoga en pila de estiércol porcino

El niño de iniciales M.E.V de 7 años, se ahogó al caer accidentalmente, en una pila de tratamiento de estiércol de cerdos, en la comunidad El Castillito del municipio de Las Sabanas en el departamento de Madriz, la tarde de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el pequeño llegó en compañía de su papá a la granja porcina donde labora, y en un descuido lo perdió de vista.

“Pensé que se había regresado a casa, pero cuando llegué y no lo encontré me asusté mucho, y de inmediato volví a la granja, donde lo encontramos ahogado en una de las pilas”, dijo el adolorido padre.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso desplazaron un equipo al lugar para indagar mayores detalles de la fatalidad que cobró la vida de un niño.