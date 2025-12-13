Todos a celebrar la Navidad con hermosos nacimientos en Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua

La Avenida de Bolívar a Chávez está lista para recibir a miles de familias nicaragüenses quienes, desde este sábado, pudieron apreciar los hermosos nacimientos al Niño Jesús, espacios que han sido decorados y ambientados para celebrar un año más el nacimiento del Redentor y la Navidad.

En un recorrido realizado por una delegación de gobierno, integrado por la compañera Camila Ortega Murillo, directora de la Secretaría de Economía Creativa; Óscar Pérez, Viceministro de la Juventud; Ramón Rodríguez, codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes y Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, se realizó la invitación a las familias para que desde ya celebren la víspera de la Navidad.

“Estamos visitando los nacimientos bajo ese mandato que nos dieron nuestros Copresidentes, la Compañera Rosario, el Comandante Daniel, de poder inaugurar los nacimientos y que las familias puedan venir a recorrer cada uno de estos espacios que fueron decorados con tanto amor y con tanto orgullo de parte de cada una de nuestras instituciones de nuestro Buen Gobierno, celebrando diciembre en unión familiar, diciembre lleno de paz en nuestra Nicaragua, diciembre lleno de victorias, lleno de amor”, dijo la compañera Camila.

La directora de la Secretaría de Economía Creativa, recordó que este es un tiempo de esperanza, en el que se celebra la unión de las familias, además, enfatizó que esta es una temporada en la que se dinamiza la actividad comercial.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, expresó que esta es una manera de mostrar el respeto a las tradiciones del pueblo nicaragüense, quienes con mucha ilusión esperan año con año la celebración del nacimiento del Niño Jesús.