Tiroteo contra celebración judía deja 16 muertos y 40 heridos en una playa de Australia

Un tiroteo terrorista perpetrado hoy contra una celebración de la festividad judía de Janucá en la icónica playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, dejó 16 fallecidos y 40 heridos, incluidos dos agentes policiales, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra un millar de personas reunidas en el parque Archer alrededor de las 6:47 pm hora local.

Ataque dirigido contra comunidad judía arrasa fiesta de Janucá con mil asistentes en playa australiana

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que el ataque fue «dirigido contra la comunidad judía» y declaró formalmente el suceso como incidente terrorista, mientras uno de los agresores fue abatido y el otro permanece detenido en estado grave.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, no titubeó al calificar el ataque: «el objetivo fue la comunidad judía», describiendo la agresión como «un acto cobarde y aterrador de violencia» que sacudió uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Australia.

El jefe policial Mal Lanyon detalló en rueda de prensa que «a las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista», activando poderes especiales para garantizar que «no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad».

Según informó ABC News, uno de los tiradores fue identificado como Naveed Akram, un joven de 25 años que actualmente se encuentra en estado grave tras ser detenido por las fuerzas del orden.

Su cómplice falleció durante el enfrentamiento con la policía, aunque las autoridades advierten que la investigación «apenas comienza» y «no se descarta ninguna hipótesis», incluida la posible participación de un tercer sospechoso que podría seguir prófugo.

Testigos describieron escenas apocalípticas: familias huyendo despavoridas por la arena, el sonido de disparos mezclándose con gritos, y la festividad de Janucá, símbolo de luz y esperanza, transformándose en pesadilla.

La playa de Bondi, reconocida mundialmente como una postal del estilo de vida australiano, se convirtió en escenario de horror cuando los dos hombres armados irrumpieron en medio de la celebración judía. La elección del lugar y momento, una festividad religiosa con cerca de un millar de asistentes, evidencia la naturaleza premeditada del ataque.

Gobierno australiano confirma que tiroteo masivo fue «acto cobarde» contra judíos celebrando festividad

❗️FUERTE VIDEO: Imágenes áreas de los atacantes disparando en el tiroteo en una playa en Australiahttps://t.co/WAH9aZvKY0pic.twitter.com/dE8r4DSoIW — RT Última Hora (@RTultimahora) December 14, 2025