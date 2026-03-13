Empalme San Benito: mecánico muere y acompañante queda gravé en brutal colisión de furgón contra automóvil

De forma inmediata murió esta mañana el mecánico Juan Bernardo Betanco Aguilera, de 63 años, cuando el auto que conducía fue impactado por un cabezal con rastra.

Impacto mortal en carretera Panamericana Norte

La tragedia ocurrió en el kilómetro 37 y medio de la carretera Panamericana Norte, en la comarca San Benito, del municipio de Tipitapa.

Los informes indican que Betanco manejaba el carro placas M 018-830 y al aventajar el cabezal manejado por el salvadoreño Cristian Brandon Avilés Cerón, de 29 años, fue impactado por un costado y estrellado contra una barda de concreto.

A causa del impactó Juan Bernardo Betanco pereció al quedar prensado en su pequeño vehículo, en tanto el cabezal con placa salvadoreña quedó semidestruido, sobre la barda de seguridad de concreto.

Accidente mortal en Empalme San Benito

En el auto también viajaba como acompañante, el señor Byron Salvador Meza Vásquez, de 67 años, quien resultó con heridas graves en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al hospital Yolanda Mayorga.

Al momento del accidente, el cabezal que procedía de El Salvador halaba una rastra cargada con rollos de láminas de hierro las cuales quedaron esparcidas en la vía.

El cuerpo de don Juan Bernardo Betanco fue llevado al Instituto de Medicina Legal y luego sería entregado para ser velado en Tipitapa en donde era muy conocido por su labor de mecánico.