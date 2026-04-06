Tiktokera nicaragüense desaparece de forma misteriosa en San José, Costa Rica

Mañana martes, la nicaragüense y tiktokera Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, cumplirá una semana de haber desaparecido de forma misteriosa en San José, Costa Rica.

La nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza desapareció en Costa Rica

La muchacha, originaria de la comunidad Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Madriz, fue vista por última vez cerca del condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, en San José, Costa Rica, el pasado lunes.

Junieysis es madre de gemelas de 4 años, tenía unos 10 años de vivir en Costa Rica y ocho de convivir con el tico Gustavo Calvo Ramírez.

La última vez que sus padres, don Máximo Merlo, de 61 años, y su mamá Vilma del Carmen Espinoza, de 51, hablaron con ella por teléfono desde Nicaragua, fue el lunes 30 de marzo.

Al día siguiente, sus padres volvieron a llamarla, pero ya no les respondió.

Ante esa situación, don Máximo y doña Vilma llamaron al cónyuge de Junieysis, el costarricense Gustavo Calvo quien les aseguró que ella se había ido al mar con unos amigos tiktokeros y que regresaría el Miércoles Santo.

Cuando los padres de la joven le preguntaron al costarricense si él conocía a los amigos de Junieysis, este les dijo que no, que él la había dejado cerca de un supermercado por donde la pasarían llevando.

Sin embargo, al enterarse que no regresaba y ver que no respondía llamadas, la familia reportó su desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial, que está pidiendo apoyo público para tratar de localizarla.

Sus familiares aseguran que es extraño que haya desaparecido, ya que nunca dejaba solas a sus hijas, era muy educada y no acostumbraba salir de la casa donde habitaba con su pareja, por lo que se encuentran angustiados.

