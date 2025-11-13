Insólito: En Jinotega, padre desenterró a hijo muerto en accidente, asegurando que “tenía frío”

En las redes sociales se ha regado como pólvora encendida, el video de un hombre que fue grabado cuando caminaba en la madrugada, cargando en hombros hacia su casa, el cadáver de su hijo, quien falleció víctima de un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en Pantasma, Jinotega, Nicaragua, y no es insólito porque don Héctor José Hernández, llevara en hombros el cadáver de su muchacho Héctor Armando Hernández, de 17 años, sino porque acababa de desenterrarlo en el cementerio de la comunidad Malecón No. 2.

Según pobladores de la zona, Héctor impactó en moto contra una vaca en la comunidad La Zompopera, el 31 de octubre pasado, tras lo cual fue llevado a un centro de salud de la zona donde falleció el 4 de noviembre por la gravedad de las lesiones, y al día siguiente se le dio cristiana sepultura en el cementerio

Sin embargo, el dolor que angustiaba al padre y la negación de la pérdida de su hijo, lo llevó a ir al camposanto la madrugada del viernes 6 de noviembre, en supuesto estado de ebriedad, para desenterrar el ataúd, sacar el cuerpo y llevárselo a su casa para “darle calor”.

Para justificar lo que había hecho, don Héctor dijo que su hijo “tenía frío y necesitaba ser abrigado”, en tanto las autoridades de salud y policiales llegaron a la vivienda y luego de convencer al adolorido hombre se llevaron el cuerpo en estado de descomposición para proceder a enterrarlo nuevamente.

Héctor Armando Hernández, de 17 años

Este no es el primer caso que ocurre en Nicaragua. Hace varios meses una familia de la zona Caribe, se negaba a enterrar el cuerpo de una pariente y lo veló varios días en estado de descomposición, con la esperanza de que resucitara.

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