Telica registra nuevas explosiones y mantienen vigilancia por cenizas

Las autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) informaron sobre nuevas explosiones registradas este martes en el volcán Telica, caracterizadas por la expulsión de gases, cenizas y fragmentos balísticos.

Volcán Telica registra nuevas explosiones con gases y cenizas

Las columnas de ceniza y gas han alcanzado una altura aproximada de 250 metros, desplazándose con dirección hacia el suroeste y noroeste, depositándose el material volcánico principalmente en los bordes del cráter.

Ante este incremento en la actividad, el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (COMUPRED) y las instituciones correspondientes mantienen un monitoreo permanente en la zona, así como una comunicación directa con los líderes de las comunidades aledañas para atender cualquier eventualidad.

Como medida preventiva, el SINAPRED recomendó a las familias y visitantes evitar escalar el cráter del coloso y mantenerse atentos a los comunicados e indicaciones oficiales emitidos por las autoridades.

