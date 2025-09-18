Surfistas rescatan a 4 bañistas arrastrados por corriente en Playa Maderas, Rivas

Cuatro personas de identidades no reveladas fueron salvadas de morir ahogadas la mañana de este jueves en Playa Maderas, en San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Surfistas salvan a cuatro bañistas en Playa Maderas

El rescate fue realizado por varios surfistas locales luego de que los cuatro bañistas fueron arrastrados por una fuerte corriente y empezaron a pedir ayuda ante la dificultad de regresar a las costas.

Las labores de rescate fueron grabadas en sus celulares por personas que durante más de diez minutos esperaron el desenlace desde tierra firme, cruzando los dedos para que ninguna persona falleciera.

