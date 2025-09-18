type here...
Buscar
28.7 C
Managua
jueves, septiembre 18, 2025
Destacadas

Surfistas rescatan a 4 bañistas arrastrados por corriente en Playa Maderas, Rivas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Cuatro personas de identidades no reveladas fueron salvadas de morir ahogadas la mañana de este jueves en Playa Maderas, en San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Surfistas salvan a cuatro bañistas en Playa Maderas
Surfistas salvan a cuatro bañistas en Playa Maderas

El rescate fue realizado por varios surfistas locales luego de que los cuatro bañistas fueron arrastrados por una fuerte corriente y empezaron a pedir ayuda ante la dificultad de regresar a las costas.

Las labores de rescate fueron grabadas en sus celulares por personas que durante más de diez minutos esperaron el desenlace desde tierra firme, cruzando los dedos para que ninguna persona falleciera.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456