Boaqueña fallece en España tras sufrir graves dolores lumbares durante 3 semanas

La nicaragüense Javiera Johanna Alvarado Flores, de 24 años, falleció en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, España, tras pasar ingresada durante 24 días.

Javiera Johanna Alvarado Flores

Javiera Alvarado era originaria del sector de La Pradera, en el empalme de Boaco, en la carretera a Juigalpa, y residía en España desde hace un año y medio.

Neydi Picado Flores explicó que el miércoles 10 de diciembre, su sobrina Javiera comenzó a sentir fuertes dolores lumbares y decidió ir al hospital donde comenzó a complicarse hasta fallecer el sábado 3 de enero.

La repentina muerte de la compatriota ha consternado a familiares y amigos, quienes ahora enfrentan el desafío de repatriar su cuerpo a Nicaragua.

La familia de Johanna ha iniciado una campaña para recaudar 12 mil dólares, para poder cubrir los gastos del traslado a su natal Boaco.

Quienes deseen colaborar pueden realizar sus donativos en córdobas a la cuenta de LAFISE BANCENTRO número 133012295 a nombre de Johanna Flores, y en dólares a la cuenta del mismo banco 133242124 a nombre de Blanca Flores.