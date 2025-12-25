Socorristas buscan a joven que desapareció arrastrado por la olas en Playa San Diego

Equipos de socorro de la Cruz Blanca se encuentran buscando al joven Enrique de Jesús Guzmán Tapia, de 17 años, quien desapareció en las aguas del balneario San Diego, en el municipio de Villa El Carmen.

Cruz Blanca busca a joven desaparecido en Villa El Carmen

Cazadores de noticias informaron que la mañana de este jueves, Enrique se estaba bañando junto a Juan Ramón Gaitán Silva, de 14 años, cuando fueron arrastrados por las corrientes.

Al ver lo sucedido, personas que estaban en la zona se metieron a auxiliar a los jóvenes, sin embargo, solo pudieron rescatar a Juan Ramón, en tanto las olas se llevaron mar adentro a Enrique Guzmán.

Gabriela Guzmán Tapia, de 24 años, dijo que llegaron en un paseo familiar desde el municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya, y cuando su hermano Enrique se estaba bañando con Juan Ramón sucedió el percance.

La joven pidió a pescadores de la zona, bomberos y a la Fuerza Naval que les ayuden en la búsqueda de su hermano Enrique, quien acababa de meterse al agua cuando las olas se lo llevaron.