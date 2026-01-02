Siniestro causado por vela encendida le causó la muerte a un vigilante en el municipio de Jinotega

El incendio provocado por una candela que cayó encendida sobre una cama cobró la vida del vigilante Jerónimo Osejo Chévez, de 83 años, en Jinotega.

La desgracia ocurrió a la 1 de la madrugada de hoy en la comarca La Mascota, de la comunidad La Fundadora, donde don Chombo cuidaba una vivienda.

La casa era propiedad del señor Benedicto Benjamín Castro, de 52 años, quien la ocupaba como bodega para almacenar productos agroquímicos.

De acuerdo con las investigaciones, el señor Osejo estaba dormido y al caer la candela en la cama, las llamas alcanzaron ropa, abono y foliares químicos.

Debido a la inflamable de los productos almacenados, el incendio se desarrolló de forma rápida y cuando los bomberos llegaron ya todo estaba consumido.

El dueño de la casa y del producto almacenado estimó en 256 mil córdobas el monto de lo perdido, además de la vida del desafortunado cuidador.

Don Jerónimo Osejo Chávez habitaba en la comarca El Coyolar, a donde fueron trasladados sus restos para las respectivas honras fúnebres.

Este fue el segundo caso de este tipo que se registró en menos de 24 horas en Nicaragua en este año, exactamente con dos víctimas de la misma edad, 83 años.