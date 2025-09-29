Destacadas

Sepultan a nicaragüense que murió en el Río Amatillo, entre Honduras y El Salvador

Por Jhonny Martínez
Los restos del pinolero Andrés Torres Mejía, de 35 años, recibieron cristiana sepultura este domingo en su comunidad natal, Los Llanitos, San José de Cusmapa, Madriz.

Sepelio de Andrés Torres Mejía en Los Llanitos

Torres Mejía falleció trágicamente el pasado 29 de junio, luego de ser arrastrado por las fuertes corrientes del río Amatillo, ubicado en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador.

La víctima se dirigía a El Salvador, donde residía y trabajaba, cuando ocurrió el fatal accidente.

El cuerpo de Andrés Torres Mejía fue entregado a sus familiares el viernes por la tarde, se veló esa noche y parte del sábado, para finalmente ser despedido por sus seres queridos en la mañana del domingo.

