¡Sensacional! Encuentran en Rivas el fósil de cetáceo más antiguo de Nicaragua

Expertos en paleontología de Nicaragua han calificado como el «hallazgo más grande en la historia de la disciplina en el país» el descubrimiento de un cetáceo fosilizado en Playa Majagual, en San Juan del Sur, Rivas.

Descubren cetáceo fosilizado en Nicaragua: ¡Un hallazgo único!

Los restos, que corresponden a un mamífero marino de grandes dimensiones, se encuentran totalmente mineralizados en un sistema rocoso, lo que sugiere una antigüedad sin precedentes para la región.

Según los especialistas en el sitio, el ejemplar cuenta con 11 vértebras visibles y posibles restos del cráneo.

La hipótesis preliminar indica que el animal quedó varado en dirección sur-norte y fue cubierto por una colada de lava volcánica, proceso que facilitó su extraordinaria preservación y posterior mineralización a través de millones de años.

Este descubrimiento marca un hito por varias razones técnicas que los expertos destacan como la antigüedad extrema.

A diferencia de otros hallazgos más «jóvenes» en San Rafael del Sur, este fósil podría pertenecer al periodo Cretácico, lo que lo convertiría en uno de los registros de cetáceos más antiguos de Centroamérica y el trópico.

En cuanto a geomorfología, el depósito está asociado a la Formación Brito, lo que permitirá a los científicos determinar la edad aproximada de la biota marina de la zona en los próximos días.

Este es el primer caso documentado de un cetáceo de estas características en la región, aportando datos invaluables para la paleontología latinoamericana y mundial.

Debido a la complejidad del terreno y el estado de mineralización, los expertos han recomendado no tocar ni intentar levantar el fósil.

Se propone que el sitio sea protegido y transformado en un destino de turismo científico e instructivo, donde los visitantes puedan conocer la megafauna marina que habitó las costas nicaragüenses hace millones de años.

El equipo de Paleontología de Nicaragua, que continúa trabajando en el análisis teórico del hallazgo, prometió entregar los primeros resultados detallados sobre la especie y su cronología este próximo sábado.

«Estamos de fiesta; este es un gran aporte a la comunidad científica internacional», concluyeron los expertos desde la costa rivense.