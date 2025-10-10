Selección de fútbol pinolera viaja a Costa Rica con la «soga al cuello» para las eliminatorias mundialistas

La Selección de Fútbol de Nicaragua viaja este sábado a San José, Costa Rica, para medirse a la selección local, en su cuarto partido de las eliminatorias mundialistas.

El encuentro entre ticos y pinoleros será el lunes, a las ocho de la noche, en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Nicaragua llega a ese partido con la obligación de ganar, y en caso de una derrota, estaríamos fuera de toda posibilidad de clasificar a la Copa Mundial 2026.

Por ahora no hay lista de jugadores convocados por el técnico Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, sin embargo, se espera que varios jugadores no hagan el viaje a Costa Rica, por haber mostrado un pobre nivel en el partido contra Haití.

Tu Nueva Radio Ya conoció de forma extraoficial que esos jugadores son Matías Belli, Jacob Montes, Steven Cáceres y Melvin Hernández.

Para el juego del lunes, Costa Rica no tendrá al mediocampista Orlando Galo; Jeyland Mitchell y Alexis Gamboa, por acumulación de tarjetas amarillas.

En el grupo “C” de la eliminatoria Mundialista, Haití es líder por diferencia de goles con 5 puntos; le sigue Honduras con 5; Costa Rica con 3 y Nicaragua es último lugar con un punto.