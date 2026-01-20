Se quita la vida en Estados Unidos, gringo que decapitó a esposa nicaragüense

El estadounidense Jared James Dicus, de 24 años, condenado a 40 años de cárcel por decapitar a su esposa nicaragüense Anggy Daniela Díaz Rivera, de 21, se suicidó por la vía del ahorcamiento en su celda de una prisión estatal de Houston, Texas, Estados Unidos.

El gringo Dicus asesinó con un cuchillo la nica Anggy Diaz, el 11 de enero del 2023, y horas después fue capturado, al ser denunciado por su propio padre, que descubrió el crimen en la casa que habitaba la pareja en el condado de Waller, cuando fue a visitar a su hijo.

Además de asesinarla con el cuchillo, el gringo también le cortó la cabeza y la dejo en una bañera, con el cuerpo al lado, sin embargo, durante su juicio en 2024 se declaró culpable, pero no confeso el motivo del horrendo crimen.

Anggy Diaz tenía 3 meses de haberse casado con el que se convertiría en su verdugo, y era oriunda del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, hacia donde fue repatriado su cuerpo y recibió cristiana sepultura el 25 de enero del 2023.