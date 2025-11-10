Rivense muere fulminado por un infarto en Liberia, Costa Rica

El joven Jesús Antonio Aguilar Rivera, de 28 años, falleció a causa de un infarto cardiaco que lo sorprendió cuando se dirigía a una pulpería en Liberia, Costa Rica.

Familiares dijeron que el compatriota tenía varios años de trabajar en el rubro de la construcción con un hermano en el vecino país y que hace tres semanas vino a ver a su familia en Rivas.

El cuerpo del joven rivense sería entregado este lunes a su hermano en la morgue de Liberia para iniciar el traslado a su tierra natal en donde será velado y se le dará cristiana sepultura después de una misa de cuerpo presente.

Doña Reyna Rivera, madre de Jesús Antonio Aguilar Rivera, y resto de familiares agradecieron el apoyo recibido en estos momentos difíciles.