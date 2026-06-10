Rescatan con vida a nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Con vida fue rescatado ayer por el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, el pescador nicaragüense Johnny Humberto Rodríguez Oporta, de 32 años, tras permanecer más de un día desaparecido en el mar frente a Playa Negra, en la provincia de Guanacaste.

Jonny Humberto Rodríguez Oporta, de 32 años

Rodríguez era la única persona sin ubicar después de que la embarcación tipo panga llamada “Kila”, se volcó a las 6 de la mañana del lunes con otros 3 pescadores, debido al fuerte oleaje generado por la tormenta tropical Cristina.

Johnny fue encontrado parado haciendo equilibrio, sobre el casco de la embarcación que fue volcada por las olas.

Los otros tres tripulantes lograron salir por sus propios medios tras el incidente, según confirmó la Cruz Roja costarricense.

“Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que Rodríguez presentaba un cuadro severo de deshidratación. Debido a su estado de salud, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz para recibir atención médica especializada”, indicó la Cruz Roja Costarricense.

Jonny Rodríguez Oporta Rodríguez, es originario del kilómetro 51 y medio de la carretera Masachapa-El Portillo, municipio de San Rafael del Sur, Managua.