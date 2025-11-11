Redes Sociales y líderes mundiales felicitan al Comandante Daniel Ortega en su cumpleaños

Este martes 11 de noviembre, múltiples mensajes de felicitación inundaron las redes sociales en honor al Comandante Daniel Ortega Saavedra, Copresidente de Nicaragua, quien celebra su cumpleaños número 80.

Desde horas de la madrugada, el colectivo de Tu Nueva Radio Ya, junto a artistas nacionales, expresó su cariño, admiración y reconocimiento al Líder Sandinista, destacando su firme compromiso con la paz, la soberanía y la dignidad del pueblo nicaragüense.

En las plataformas digitales se volvió tendencia la etiqueta #TodosSomosDaniel80yMás, reflejando la unidad, el amor y la gratitud del pueblo nicaragüense. Miles de usuarios dentro y fuera del país compartieron sus buenos deseos y bendiciones para el Copresidente, quien a lo largo de su vida ha caminado junto a su pueblo en defensa de la justicia, la libertad y la independencia nacional.

“Ocho décadas de historia te contemplan como faro en el camino de un pueblo que ha aprendido a resistir, construir y vivir en paz. Ochenta años de batallas ganadas con fe, palabra y ejemplo; de pasos que dejan huella en la memoria colectiva. Hoy Nicaragua entera te celebra, reconociendo al líder incansable que sigue caminando siempre… más allá”, escribió la Compañera Mendy Arauz Silva, Ministra de Educación.

“Feliz cumpleaños Comandante Daniel. A Dios gracias por habernos bendecido con tu conducción sabia… tu pueblo hoy agradece y celebra sus triunfos y victorias. Es por eso que todos juntos decimos #TodosSomosDaniel80yMás”, expresó en sus redes la Compañera Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

Las muestras de admiración hacia el Comandante Daniel trascendieron fronteras. Desde la Federación de Rusia, el Presidente Vladimir Putin expresó: “Los acontecimientos clave de la historia contemporánea de Nicaragua están indisolublemente vinculados con su nombre. Dedicando su vida al servicio a su país natal, usted demuestra constantemente un ejemplo de patriotismo, valentía y sabiduría estatal”.

El líder ruso también destacó su contribución personal al fortalecimiento de las relaciones entre Managua y Moscú, calificándolo como un verdadero amigo de Rusia, y le deseó salud, felicidad y éxitos en su labor estatal.

También enviaron sus saludos el Expresidente Dmitri Medvédev, el Presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, y el Embajador de Rusia en Nicaragua, Mikhail Ledenev, quienes resaltaron su dedicación al servicio de la Patria y su rol clave en el desarrollo de una asociación estratégica sólida entre ambas naciones.

Desde Bielorrusia, el Presidente Aleksandr Lukashenko felicitó al Copresidente nicaragüense, afirmando que ha hecho de Nicaragua “un Estado fuerte y socialmente justo”, a la vez que le deseó salud y nuevos éxitos.

El Presidente de China, Camarada Xi Jinping, también extendió sus mejores deseos de “salud y ventura”, subrayando la estrecha comunicación entre Managua y Pekín para profundizar la confianza política y fortalecer la cooperación bilateral.

De igual modo, el Presidente de Venezuela, Compañero Nicolás Maduro Moros, expresó su saludo fraternal, destacando que ambos pueblos avanzan unidos hacia un “orden mundial multicéntrico y libre de la opresión imperialista”, reafirmando su invariable apoyo a la Revolución Sandinista.

Por su parte, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió sus más fraternas felicitaciones al Comandante Daniel, agradeciendo el permanente e incondicional apoyo de Nicaragua a la Revolución Cubana.

La dirección y colectivo de Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial, envían sus mejores deseos de paz, amor, salud y sabiduría para nuestro Copresidente Comandante Daniel Ortega, en ocasión de su cumpleaños. De la mano de la Compañera Rosario Murillo, le deseamos, querido Comandante, que continúe guiando a Nicaragua por sendas de paz, justicia y dignidad.

¡Feliz Cumpleaños Comandante!