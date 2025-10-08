Recuperan cuerpo de joven que junto a su tío fueron arrastrados por las olas en Poneloya
La mañana de este miércoles fue recuperado el cuerpo de Darwin Israel Martínez Luna, de 23 años, quien fue ser arrastrado por las olas junto a su tío Moisés de Jesús Luna Reyes, de 41 años, en el balneario Poneloya, de León.
El hecho ocurrió la mañana de ayer martes cuando ambos estaban bañándose en el mar junto a Bryan José Luna Roque, de 17 años, y otra persona más, y tres de ellos fueron arrastrados por una fuerte ola.
El jovencito Bryan Luna fue rescatado con vida de inmediato por personas que estaban en el lugar, en tanto Moisés y Darwin fueron arrastrados por el mar.
Moisés Luna y Darwin Martínez, junto a un grupo de personas, llegaron al balneario desde la comarca Sabana Grande, en El Sauce, a celebrar el cumpleaños de una adolescente, con un evento cristiano.
Un equipo de los Bomberos Unidos, autoridades locales, familiares y pescadores de la zona continúan la búsqueda del segundo cuerpo en el sector de Los Pinos, en la Bocana de Poneloya.