Recuperan cuerpo de joven arrastrado por el mar en Playa San Diego

A las nueve de la mañana de este viernes fue recuperado el cuerpo sin vida del joven Enrique de Jesús Guzmán Tapia, de 17 años, quien estaba desaparecido desde ayer temprano tras ser arrastrado por las corrientes en la playa de San Diego, en el municipio de Villa El Carmen.

Tragedia en playa de San Diego: joven ahogado

El cadáver fue expulsado por las olas del mar y tras su recuperación, lo llevaron al Centro de Salud de Villa El Carmen para que los médicos confirmaran las causas de su muerte, y luego trasladarlo al municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya, para sus respectivas honras fúnebres.

Cazadores de noticias informaron que la mañana de ayer jueves, Enrique se estaba bañando junto a Juan Ramón Gaitán Silva, de 14 años, cuando fueron arrastrados por las corrientes.

Al ver lo sucedido, personas que estaban en la zona se metieron a auxiliar a los jóvenes, sin embargo, solo pudieron rescatar a Juan Ramón, en tanto las olas se llevaron mar adentro a Enrique Guzmán.

Gabriela Guzmán Tapia, de 24 años, dijo que llegaron en un paseo familiar y cuando su hermano Enrique se estaba bañando con Juan Ramón sucedió el percance que terminó en tragedia.

