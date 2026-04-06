Reconocido fisicoculturista segoviano fallece por problemas de salud

El fisicoculturista Felipe Mejía, un referente del deporte en Ocotal, Nueva Segovia, falleció en Managua por problemas de salud, dejando un vacío en la comunidad deportiva.

El fisicoculturista Felipe Mejía

Mejía se destacó en el fisicoculturismo, logrando obtener diversos reconocimientos a nivel nacional, gracias a su disciplina, constancia y dedicación a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, fue una figura clave en SAYA Gym, donde desde el año 2012 motivó a numerosos jóvenes y atletas a mantenerse enfocados en el deporte.

Familiares, amigos y compañeros expresaron sus muestras de pesar ante la irreparable pérdida.

