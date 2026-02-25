Recién salidos del mar: mariscos frescos y baratos esperan a compradores en el mercado Israel Lewites

En plena temporada de Cuaresma, las y los comerciantes del área de mariscos del mercado Israel Lewites mantienen sus mesas abastecidas con productos frescos, hermosos y a precios solidarios para las familias capitalinas.

“¡Llévelo fresco y grandote!”, es uno de los pregones que se escuchan a diario en los pasillos del mercado, de voz del vendedor Milton Javier Ramírez Castellón, quien desde hace más de 15 años ofrece mariscos que cada mañana llegan desde las preciosas playas de Pochomil y Masachapa.

“Estamos muy contentos de anunciar a nuestros clientes que tenemos pargo rojo desde 100 hasta 150 córdobas la libra, dependiendo del tamaño. La macarela, que es uno de los productos más cotizados y sabrosos, se encuentra desde 100 córdobas la libra, también según el tamaño del pez”, detalló Ramírez.

Milton Javier Ramírez Castellón

Para quienes prefieren el camarón, ideal para preparar un delicioso cóctel o camarones al ajillo, el conocido yumbo se ofrece desde 180 hasta 300 córdobas la libra, de acuerdo con su tamaño.

De esta manera, las familias que desean disfrutar del sabor del mar sin salir de Managua pueden visitar el Mercado Israel Lewites, donde los comerciantes esperan a los compradores con promociones, productos frescos y el tradicional “ipegue” por cada compra.