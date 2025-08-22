type here...
Recalentamiento eléctrico causa incendio de camioneta en San Juan del Sur, Rivas

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Una camioneta marca Nissan Frontier, placas M-346811, propiedad de Mario Enrique Delgado Cordero, de 70 años, se incendió la mañana de este viernes en el barrio Luis Arroyo, de San Juan del Sur, Rivas.

El fuego, que consumió parcialmente el sistema eléctrico, el motor y el tablero del vehículo, fue controlado y extinguido por los Bomberos Unidos.

Según las investigaciones, la causa del incendio fue el recalentamiento de un conductor eléctrico que alimentaba la computadora desde la batería.

El aislamiento del cable se derritió, liberando partículas incandescentes que entraron en contacto con la fibra de vidrio utilizada como protección térmica, lo que provocó la combustión.

Afortunadamente, no se registraron afectaciones a la vida humana.

