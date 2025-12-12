Sin Bandera anuncia concierto en Managua como parte de su gira «Escenas Tour» 2026

La dupla romántica Sin Bandera, integrada por Leonel García y Noel Schajris, confirmó su esperada presentación en Nicaragua como parte de su gira “Escenas Tour” 2026. El concierto se llevará a cabo el 25 de abril de 2026 en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, donde los fans podrán disfrutar de sus grandes éxitos en un espectáculo pensado para revivir las emociones que han marcado a generaciones.

La producción dio a conocer el diseño oficial del evento, mostrando un escenario central acompañado de distintas localidades para el público. Las opciones incluyen zonas Mesa Platinum, VIP Numerado, VIP No Numerado y Preferencia, con precios que se ajustan a diversos presupuestos.

Precios de las localidades: Mesa Platinum: C$7,770.00, VIP C$2,960.00 Y Preferencia: C$1,480.00 córdobas.

Los boletos ya están disponibles a través de todoticket-ni.com, plataforma oficial para la venta de entradas.

El concierto es producido por Dynamo Producciones, Vivelo, WR Producciones y Premier Producciones, quienes prometen una noche inolvidable para los seguidores del dúo.

Sin Bandera, reconocidos por temas como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”, regresan a Managua con un show lleno de nostalgia, romanticismo y una puesta en escena que forma parte de esta nueva etapa musical.