Policía investiga muerte de una indigente en Managua

La noche de este sábado, una mujer de identidad desconocida, de unos 50 años de edad, fue encontrada sin vida, sobre una acera, exactamente, de TRANSNICA, dos cuadras al norte, en Managua.

La infortunada mujer de tez morena, contextura recia, viste un pescador color azul con el signo Nike, camisa con rayas blanca, moradas y verdes, y anda descalza.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles, en tanto, el cuerpo de la infortunada fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas exactas de su deceso.