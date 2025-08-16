type here...
Buscar
25.3 C
Managua
domingo, agosto 17, 2025
Destacadas

Policía investiga muerte de una indigente en Managua

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

La noche de este sábado, una mujer de identidad desconocida, de unos 50 años de edad, fue encontrada sin vida, sobre una acera, exactamente, de TRANSNICA, dos cuadras al norte, en Managua.

La infortunada mujer de tez morena, contextura recia, viste un pescador color azul con el signo Nike, camisa con rayas blanca, moradas y verdes, y anda descalza.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles, en tanto, el cuerpo de la infortunada fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas exactas de su deceso.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456