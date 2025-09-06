Policía captura a los 3 asesinos de mujer en Chontales. Hermano la mando a matar por quedarse con sus bienes

La Policía Nacional capturó a los sujetos Arlen Antonio Robleto de 40 años; Adrián Antonio Valero Castellón, de 21; y Lorenzo Valero Gudiel de 42, por el asesinato de Sebastiana Eliceth López Martínez, de 56 años.

El ataque ocurrió la noche del pasado viernes en la finca Providencia, ubicada en la comarca Llano de los Pedros del municipio de San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales.

En el violento hecho resultó gravemente herido Engel Ramón Leiva López, de 22 años, hijo de la víctima, quien fue trasladado al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa, donde permanece ingresado.

Los detenidos confesaron que cometieron el crimen por encargo del hermano de la víctima, Rito Emilio Martínez, de 53 años, quien les pagó para matar a su hermana y a su familia, con el fin de quedarse con sus bienes.

En tanto, las investigaciones continúan y las autoridades no descartan más capturas en este caso que ha causado conmoción en la zona.