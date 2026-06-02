¡Pobre paciente! Camilla se descontrola en una pendiente de Malibú

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se ve cómo un agente cae al suelo al intentar detener la camilla.

Mientras un audio superpuesto simula la desesperación en un noticiero, en las imágenes se ve cómo una agente cae al suelo al intentar detener la camilla.

Aunque el metraje imita el formato de un noticiero real, muchos usuarios comparten la opinión de que es una simulación hiperrealista creada con IA.