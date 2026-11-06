Pitcheo australiano fue mucho para el bateo nica, y nos blanquearon 3 carreras a 0, en debut de Mundial U-23

¡El bateo pinolero quedó silenciado en su estreno! La Selección U-23 de Nicaragua debutó con derrota de 3 carreras a 0 ante Australia, cuyo pitcheo limitó a un solo imparable a la ofensiva nacional.

Samir Chávez conectó el único hit de los nicaragüenses, que no encontraron cómo responder al dominio australiano. La superioridad fue tal que los últimos 16 bateadores pinoleros fueron retirados de manera consecutiva, cerrando cualquier posibilidad de reacción.

La victoria correspondió a Lachlab Brooks, mientras Melvin Hernández cargó con el revés en este primer compromiso del conjunto azul y blanco.

En otros partidos la selección de Venezuela comenzó con autoridad su participación en la Copa Mundial, al derrotar por nocaut 10-0 a Sudáfrica en apenas 5 episodios. El lanzador ganador fue Josbel García, mientras que el derrotado fue Joshua Connor.

Por su parte, China Taipéi venció 5-2 al equipo de República Chequia. Los primeros cuadrangulares de la Copa del Mundo fueron conectados por China Taipéi, el primero fue de Wu Po Hsuan, entre el jardín central y el jardín derecho; el segundo, de Liu Cheng Yu, por el jardín derecho; y el tercero fue de Bo Rui Huang, en el estadio Roberto Clemente, de Masaya.

Panamá con un imparable de Kevin Monge, dejó tendido en el terreno de juego 2-1 a Puerto Rico, en el estadio Soberania.

Por otro lado, con un boleto con casa llena a Sungwoo Kim, permite a Corea del Sur fabricar la carrera con la que dejan tendido a Cuba 3-2 en el cierre del octavo episodio, en el estadio Rigoberto López Pérez, de León. El pitcheo coreano limitó a 1 imparable a la ofensiva cubana.

En la jornada de este sábado en el Mundial U-23, en el estadio Soberanía, de Managua, juegan Panamá frente a República Checa; a las 2:30 p.m. se miden Cuba ante Sudáfrica y a las 6:30 p.m. Corea ante Japón.

En Masaya juegan a las 12 del mediodía Puerto Rico ante Australia y a las 6:30 p.m. se miden Venezuela ante Gran Bretaña. En León, el único partido será entre Nicaragua y China Taipéi, programado para las 6 p.m. y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.