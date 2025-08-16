Peatón muere impactado por camioneta en Matagalpa, víctima sospechan andaba ebrio

Instantáneamente, murió Luciano Pérez Mendoza de unos 65 años de edad, debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió al ser atropellado por la camioneta placa M 427-371, la noche de este sábado.

El mortal accidente se registró en la comunidad El Comején del municipio de Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que don Luciano andaba en presunto estado de ebriedad, al momento que cruzaba la vía, sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional serán las encargadas de esclarecer el caso.

En tanto, el conductor de la camioneta fue apresado, mientras se determina su responsabilidad.