Peatón ebrio muere impactado por camioneta en carretera Juigalpa-Managua

El peatón Giovanni Antonio Ruíz Velásquez de 34 años, murió debido a las graves lesiones que sufrió tras ser impactado por la camioneta placa M 429-177, conducida por Jaro Antonio Hernández de 65 años, de nacionalidad española.

La tragedia ocurrió en la comarca Santa Rosa, kilómetro 116 de la carretera Juigalpa-Managua, la noche de este sábado.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el peatón caminaba en estado de ebriedad, sobre la vía, al momento de ser impactado por la camioneta, cuyo espejo delantero quedó reventado y con la parte delantera chopeada.

“Eran 3 hombres que andan completamente ebrios y 2 de ellos caminaba en plena calle. Dicen que minutos antes los 3 fueron bajados de un bus en esa zona por ir armando alboroto”, dijo la acompañante del conductor del vehículo en que viajaban también 2 niños.

En un intento por salvar la vida de Ruíz Velásquez fue trasladado por miembros de socorro al centro hospitalario de El Papayal, en Boaco, donde falleció.

Las autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar para investigar el caso y determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente vial.